بكلمات مؤثرة..أصالة تهنىء مصر بنصر أكتوبر العظيم

حرصت الفنانة أصالة على تهنئة الشعب المصري بانتصارات أكتوبر العظيمة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت أصالة صورة لابنتها الكبرى "شام الذهبي"، وفي خلفية الصورة علم مصر، وعلقت عليها قائلة:"صباح الخير على مصر الّتي أصبح حبّها يجري بدمأبنائي، فيها طفولتهم وطموحهم وأهلنا هنا وبيت عماره ذكرياتنا سنين طوال ، مصر وطني محلّ سكني وبدايتي وأصدقاء ارتقوا لمستوى الأهل ، كلّ عام وأنتِ الطيّبه المُحبّه العادله، كلّ عام ونحن معًا نحتفلّ بانتصاراتك وندعوا الله أنّ يديم أمنك وأمانك ويحفظك منّ كلّ شرّ.
يذكر أن آخر إصدارات أصالة الغنائية، كانت من خلال كليب "والله وتفارقنا"، الذي تم طرحه خلال سبتمبر الماضي، وتضمنت الأغنية ألبومها الخليجي الجديد "لاتستسلم"، وسجل الكليب أكثر من 900 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات: العالية، ألحان:ياسر بوعلي، توزيع:طارق مدكور.
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