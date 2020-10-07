الشاعر محمد عاطف يكشف أحدث أغنيات تامر حسني من ألبوم خليك فولاذي

أعلن الشاعر محمد عاطف عن أغنيته الجديدة مع الفنان تامر حسني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك" كشف عاطف تفاصيلها قائلاً:"قريبًا ب اذن الله، أغنيه من اعز الأغانى على قلبى (فجأه !!)، من ألحان :تامر علىتوزيع :يحيى يوسف، على أن تكون ضمن ألبوم تامر الجديد "خليك فولاذي". !!)، من ألحان :تامر علىتوزيع :يحيى يوسف، على أن تكون ضمن ألبوم تامر الجديد "خليك فولاذي". اقرأ أيضاً..بعد غياب 6 سنوات.. الشاعر محمد عاطف في تعاون جديد مع تامر حسني Advertisements يذكر ان أحدث أعمال تامر الغنائية، كانت من خلال كليب أغنية "اختراع" بمشاركة الفنان محمود العسيلي، الذي تم طرحه خلال شهر أغسطس الماضي وحققت أكثر من 22 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:احمد حسن راؤول، ألحان:أحمد زعيم، توزيع:وسام عبد المنعم.

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