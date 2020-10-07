حقق الفنان خالد منيب ، أغنيته الجديدة "رقصنا"، أكثر من 200 ألف مشاهدة، وذلك خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من ألحان:خالد منيب، توزيع:طارق توكل، ويقول مطلعها"كان يامكان كنا في مكان انا واصحابي مزيكا والجو تمام قامحصل ايه اللي انا ماكنتش عامل حسابي عليه".
يذكر ان خالد قد طرح حديثاً ،أغنية "تكتكتله"، التي حققت أكثر من 155 ألف مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:خالد منيب،توزيع:خالد توكل.
وتعتبر "رقصنا"، هي ختام الإصدارات الصيفية لـ خالد لعام 2020، حيث بدأ ملامح مشواره الفني بعدة أغنيات منفردة أهمها"ناويلي على ايه، انت فين"، لاقت استحسان جماهيري كبير لدى مستمعيه وخاصة بسبب تشابه صوته مع عمه الراحل عامر منيب.
اقرأ أيضاً..في أقل من 24 ساعة..خالد منيب يتخطى الـ 70 ألف مشاهدة بأغنية "رقصنا"
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو..خالد منيب يتخطى الـ 200 ألف مشاهدة بأغنية "رقصنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.