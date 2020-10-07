صور.. عقد قران هنادي مهنا وأحمد خالد صالح تشعل السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لعقد قران الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا والذي تم بمسجد الشرطة في التجمع الخامس ليلة أمس، بحضور أقارب العروسين وعدد محدود من الأصدقاء، ونال الخبر اهتمام الملايين من جمهور الوطن العربي حيث تفاجئوا به، فلم يعلن أي من العروسين موعد لعقد القران الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات البحث عليهم ليتصدرا محرك البحث جوجل.

وكان من ابرز الحضور من نجوم الوسط الفني، النجم القدير عزت العلايلي، والفنانة يسرا، والفنانة بوسي، والفنان محمد الشرنوبي، والتقطت عدسات الحضور صور مميزة للعروسين واللذان ظهرا بإطلالات أنيقة وبسيطة تجذب انتباه الكثيرون، وتعاملهم التلقائي المبهج بينهم خلال الحفل.

كما لمست صورة الموسيقار هاني مهنا والد العروس وهو يبكي مشاعر الجمهور حيث لم يتمالك نفسه وغلبته دموعه وتساقطت بعفوية أما الجميع، لتسيطر تلك الحالة على عدد من أقارب الثنائي.

وكان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا أعلنا خطبتهما منذ قرابة

10 أشهر، مؤكدين أن حفل الزفاف سيكون مفاجأة للجميع ولن يتم التجهيز له بشكل خرافي أو مبالغ فيه، وبالفعل هذا ما تم فخرجت الصور على صفحات المواقع الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا بشكل مفاجئ لم يعلم عنه الجمهور شئ.

يذكر أن الثنائي التقا في عمل فني واحد وهو مسلسل "الفتوة"، الذي شارك في السباق الرمضاني المنصرم ولاقي نجاح كبير على مستوى النقاد وجماهير الوطن العربي، والمسلسل كان من بطولة الفنان ياسر جلال ونخبة كبيرة من النجوم ابرزهم: أحمد خليل، ورياض الخولي، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ومي عمر، ليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

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