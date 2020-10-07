سويت ساوند تعزف مؤلفات عالمية وعربية على المسرح الصغير بالأوبرا

نخبة من اشهر الاعمال الموسيقية العالمية والعربية تقدمها فرقة سويت ساوند بقيادة عازف الفيولينة الدكتور منير نصر الدين وذلك فى الثامنة مساء الجمعة ٩ اكتوبر على المسرح الصغير. المسرح الصغير. يذكر ان فرقة "سويت ساوند" أسسها عازف الفيولينة الدكتور منير نصر الدين خلال ثمانينيات القرن الماضى وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا المختلفة. من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا المختلفة. أما الدكتور منير نصر الدين فهو حاصل على درجة الدكتوراه من كونسرفتوار تشايكوفسكى عام 1980، وقاد أوركسترا كونسرفتوار القاهرة فى العديد من الجولات الفنية بمختلف بلدان العالم .

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