Warner Music Middle East تطلق أول أعمالها المحلية مع "Chyno with a Why"

طرحت شركة Warner Music Middle East أول انتاج لها مع المغني"?Chyno with a Why"، أحد أشهر مغنيي موسيقى الهيب هوب في المنطقة.

وتعتبر هذه الخطوة بداية مشروع فني مميز في مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة في هذه المنطقة الغنية بالثقافات.

وعلق "?Chyno with a Why" على هذا المشروع: "إن أداء موسيقى الهيب هوب في الشرق الأوسط يمكن أن يبدو أحياناً وكأنه معركة قاسية.

وأضاف" مع وجود Warner إلى جانبي ، سأخطو إلى الأمام. عندما تأتي من حيث انا أتيت ، وتعيش حيث انا عشت ستدرك أن لا شيء يأتي بسهولة. لقد حققت بنفسي كل ما استطيع ، والآن قد حان الوقت للمزيد من الانجازات".

ويضيف Moe Hamzeh، مدير شركة Warner Music Middle East: "لطالما آمنت بموهبة Chyno فهو رائد في مجال

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موسيقى الهيب هوب في المنطقة وقد كرَّس نفسه لمهنته وخلق مجموعة رائعة من الأعمال.

نحن حريصون على إطلاق العنان لإمكاناته الكاملة وجعل رؤيته حقيقة واقعة ليختبرها الناس".

"?Chyno with a Why" مغني راب ومنتج موسيقي من أصول سورية - فليبينية ، وهو عضو في فريق موسيقى الهيب هوب المقيم في بيروت ، "فريق الأطرش".

تتناول موسيقاه موضوعات إجتماعية مختلفة ،وأبرزها الحرمان والتهميش التي واجهها في حياته، حيث ترك بصمته لأول مرة على الساحة الموسيقية في المنطقة العربية بألبومه الأول والمنفرد عام 2015 ، Making Music To Feel At Home”." في عام 2017، قام بإصدار ألبومه الضالين(El Dahleen) ، والذي يكشف عوامل الترهيب

والترغيب التي تجذب بعض الشباب إلى المنظمات المتطرفة ، تعاون خلاله مع أبرز فناني الهيب هوب من لبنان. في عام 2018، تعاون Chyno مع الرابر الموهوب The Synaptik من أجل مشروع حمل عنوان " EP TERMINAL".

وتتحدث أعماله الموسيقية عن معاناة ونضال الشباب العرب وآليات التكيف الخاطئة التي يلجأ إليها البعض نتيجة لذلك. بالإضافة إلى العمل إلى أزمة الهوية المتناقضة للشباب في المنطقة العربية الذين نشأوا مع تأثيرات "الثقافة الغربية" في العالم "العربي". من المقرر إطلاق ألبوم القادم تحت عنوان Mamluk“ "مملوك" في خريف عام 2020.

يتحدث الألبوم الجديد عن تهميش مجتمعات المهاجرين في جميع أنحاء العالم، حيث يدمج رؤيته الفنية مع اسلوبه الرائع في استخدام اجمل الإيقاعات.

تم إطلاق شركة Warner Music Middle East في عام 2018 ويقع مقرها الرئيسي في بيروت. عملت في البداية على ترويج وتوزيع المحتوى العالمي للشركة في المنطقة، وهي تنتقل الآن إلى المرحلة الثانية من خطة عملها التي تركز خلالها على دعم الأعمال من المنطقة العربية.