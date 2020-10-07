- 1/2
- 2/2
الطبيب سامر شعيب مع الطفل
لعل الصورة التي تشرها أحد الأطباء على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي ، تكشف رفض الأطفال لفكرة الكمامة .
ونشر أخصائي الأمراض النسائية والتوليد، الدكتور سامر شعيب، صورة طريفة لرضيع يستقبل لحظاته الأولى بأحد مستشفيات دبي، متشبثا بكمامة الطبيب “فيما يبدو أنه اعتراض على الكمامة” التي فرضتها جائحة انتشار فيروس كورونا.
وكتب الدكتور سامر شعيب مع الصورة التي نشرها عبر حسابه بتطبيق” أنستقرام”: “كلنا نريد إشارة، لنزع الكمامة، والعودة إلى حياتنا الطبيعية”، حيث لاقت الصورة رواجا وانتشارا كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك، توفي مليون و54 ألفا و611 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”، الأربعاء، استناداً إلى مصادر رسمية.
وجرى تسجيل 36 مليونا و45 ألفا و50 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 27 مليونا و149 ألفا و223 مصابين حتى الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة..رضيع يرفض الكمامة منذ اللحظة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.