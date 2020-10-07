صورة..رضيع يرفض الكمامة منذ اللحظة الأولى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 03:18 مساءً - منذ 9 دقائق

لعل الصورة التي تشرها أحد الأطباء على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي ، تكشف رفض الأطفال لفكرة الكمامة .

ونشر أخصائي الأمراض النسائية والتوليد، الدكتور سامر شعيب، صورة طريفة لرضيع يستقبل لحظاته الأولى بأحد مستشفيات دبي، متشبثا بكمامة الطبيب “فيما يبدو أنه اعتراض على الكمامة” التي فرضتها جائحة انتشار فيروس كورونا.

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وكتب الدكتور سامر شعيب مع الصورة التي نشرها عبر حسابه بتطبيق” أنستقرام”: “كلنا نريد إشارة، لنزع الكمامة، والعودة إلى حياتنا الطبيعية”، حيث لاقت الصورة رواجا وانتشارا كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، توفي مليون و54 ألفا و611 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”، الأربعاء، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 36 مليونا و45 ألفا و50 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 27 مليونا و149 ألفا و223 مصابين حتى الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش.