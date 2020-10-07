لأول مرة.. “سوبر ماريو” في مدن الملاهي اليابانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 03:18 مساءً - منذ 21 دقيقة

في الربيع المقبل ستفتتح شركة “نينتندو” قسماً مخصصاً لشخصية ألعاب الفيديو “سوبر ماريو” في مدينة “يونيفرسال ستوديوز” للملاهي في اليابان، مقتحمة بذلك للمرة الأولى قطاع مدن الملاهي.

وأقيم هذا القسم في مدينة الملاهي الضخمة التي تقع في أوساكا (غرب اليابان)، وكان من المفترض أن يُفتتح في تموز 2020، قبل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وخصوصاً أن اليابان كانت تتوقع أعداداً كبيرة من السياح.

لكنّ موعد افتتاح هذا القسم المرتقب والذي سميّ “عالم سوبر نينتندو” أرجئ إلى ربيع 2021، وفق ما أعلنت مدينة الملاهي في بيان.

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ويتوقع أن يضم هذا القسم حلقة دوّارة مستوحاة من الديناصور الأخضر الظريف يوشي، وحلبة “ماريو كارت” لسباقات سيارات الكارتينج، وألعاباً تفاعلية أخرى يمكن الزوار فيها أن يفوزوا بهدايا.

وتأجل الافتتاح نظراً لإجراءات التباعد الجسدي التي فرضتها اليابان في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأغلقت مدينة الملاهي بأكملها في نهاية شباط الماضي، لكنها عاودت نشاطها تدريجاً منذ نهاية يوليو/حزيران الماضي وسط تدابير وقائية صارمة اتخذتها.