تراند اليوم : تلميذ زويل.. شقيق الفنان عمرو سعد يفوز بجائزة الدولة التقديرة – اتفرج

احتفل النجمان عمرو وأحمد سعد بحصول شقيقهما الأكبر الدكتور سامح سعد على جائزة الدولة للتفوق العلمي، وسط تهنئة الكثير من نجوم الفن على هذا الإنجاز العلمي.

1- تخرج في كلية العلوم جامعة عين شمس، ثم التحق بجامعة “توهوكو” اليابانية وحصل على درجة الدكتوراه عام 1997، ومنها إلى النمسا ثم أمريكا.

2- أسس مركز “دراسات الشيخوخة” بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، لكنه ترك عمله بالمدينة بعد وفاة الدكتور أحمد زويل.

3- يدير وحدة بيولوجيا الأورام بمستشفى 57357 منذ عام 2018 وحتى الآن.

4- تركز أبحاثه حاليا على أسباب سرطان الأطفال، وزيادة فعالية العلاج الكيميائي والإشعاعي، مع البحث عن طرق بديلة لعلاج هذا المرض.

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5- حصد بالأمس جائزة الدولة للتفوق في العلوم الأساسية.

6- سامح سعد هو الشقيق الأكبر للأخوين الفنان عمرو سعد والفنان أحمد سعد.

7- مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، نشر أحمد سعد فيديو ظهر فيه مع شقيقه “سامح” وجه خلاله العديد من النصائح للجمهور حول كيفية الوقاية من العدوى.