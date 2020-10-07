تراند اليوم : قاعدة البيت بدون شغل خلت ” زكي فطين عبد الوهاب ” ينتقد عمر خيرت

يواصل الفنان زكي فطين عبد الوهاب تصريحاته المثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بآرائه في العديد من نجوم الفن، وانتقاده لبعضهم مؤخرا، مثل الفنان عادل إمام والمطرب عمرو دياب وغيرهم الكثير.

انتقد زكي الموسيقار عمر خيرت، موضحا أنه يعتمد على التكرار فقط بدون تطوير، كاتبا عبر حسابه عل Facebook: “أصدقائي الأعزاء، مع احترامي الشديد وتقديري للموسيقار عمر خيرت وحفلاته، أرى أن عليه الخروج من عباءة تيمة موسيقى ليلة القبض على فاطمة، تكرار فتكرار ما بعده تكرار”.

يُذكر أن زكي فطين عبد الوهاب أعلن قبل فترة عن إصابته بمرض السرطان، بعدما نشر صورته وهو حليق الرأس ‏على ‎Facebook، وتعافى من المرض بعد خضوعه للعلاج، وعاد لاستئناف نشاطه الفني‎.‎