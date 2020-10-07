تراند اليوم : بالقبلات – بكاء هاني مهنى بعد زواج هنادي و أحمد خالد صالح – اتفرج

احتفل الفنان أحمد خالد صالح بعقد قرانه على الفنانة هنادي مهنى، بعد مرور حوالي 10 أشهر على خطبتهما ديسمبر 2019.

بكى الموسيقار هاني مهنى بعد عقد القران وهو يسلم على ابنته هنادي، متأثرًا باللحظة، كما بكت هنادي وقبلت والدها معبرة عن حبها الشديد له.

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وعقد القران قبل قليل بمسجد الشرطة في التجمع الخامس، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء، في حالة من التكتم من العروسين.

كان الفنان أحمد خالد صالح قد أعلن خطبته للفنانة هنادي مهنى نهاية ديسمبر الماضي، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وتشاركا العمل سويا في مسلسل “الفتوة” من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.