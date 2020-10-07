تراند اليوم : أتعلمو يارجالة .. مصطفي جاد يرسل ورد كل يوم إلي كارمن سليمان

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة كارمن سليمان والتي أكملت اليوم عامها الـ26، فهي من مواليد 7 اكتوبر 1994

وقد بدأت مشوارها الفني عام 2012، وذلك بعد مشاركتها في برنامج آراب أيدول وحصولها على اللقب وبعدها طرحت ألبوم “اخباري” وعدد كبير من الأغاني المميزة.

تزوجت كارمن سليمان، من الملحن مصطفى جاد بعد قصة حب قوية كشف عنها الأخير في أكثر من لقاء صحفي وتلفزيوني، حيث أوضح أنه يكبر كارمن بـ10 سنوات، وأنه وقع في حبها من النظرة الأولى وقال بينه وبين نفسه: “هي دي مراتي” بعد أن قابلها بأحد الاستديوهات، وحاول إقناعها بالارتباط به ونجح في ذلك بعد 8 شهور كان يرسل إليها الزهور باستمرار ويؤكد على حبه الشديد لها