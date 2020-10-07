تراند اليوم : نعيمة عاكف اكتشفت في فيلم “بياعة الجرايد” أنها مصابة بالسرطان

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نعيمة عاكف التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1929، ورحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ36 عامًا سنة 1966.

أفلام نعيمة عاكف

قدمت نعيمة عاكف العديد من الأفلام الناجحة، منها:تمر حنة ومدرسة البنات والنمر وفتاة السيرك، وما لا يعرفه الكثير عن نعيمة عاكف أنها حصلت على لقب أحسن راقصة في العالم من مهرجان الشباب العالمي بموسكو عام 1958 ضمن خمسين دولة شاركت في هذا المهرجان .

اكتشاف اصابتها بمرض السرطان

وشعرت نعيمة عاكف ببعض الألم أثناء عملها في فيلم “بياعة الجرايد” وذلك في عام 1963 .

وعند إجراء الفحوصات، اكتشفت أنها مصابة بمرض السرطان وصارعته في الثلاث سنوات الأخيرة من حياتها وتوفيت في 23 أبريل 1966 بعد رحلة مع مرض سرطان الأمعاء.