ظهور نادر لـ عزت العلايلي في عقد قران هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد

رنا صلاح الدين - حرص النجم الكبير عزت العلايلي، على حضور عقد قران الفنانة الشابة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح، الذي أقيم أمس في مسجد الشرطة بالتجمع، في حضور اقتصر على أهل العروسين والأصدقاء المقربين.

واستطاع العلايلي أن يلفت الأنظار في عقد القران، حيث التقط صورة مع العروسين وبدت ملامحه متغيرة وأصبح شعره أبيض

نظرًا لكبر سنه.

عزت العلايلي

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات الأولى من حفل الزفاف، والذي ظهر فيه والد العروسة هاني مهنا، وهو يبكي متأثرًا بإبنته.

وجاء عقد قران هنادي مهنا وأحمد نجل النجم الراحل خالد صالح، بعد مرور 10 أشهر تقريبًا على خطبيتهما.

وشرك النجم عزت العلايلي، في مسلسل "قيد عائلي"، الذي جسد فيه شخصية "كامل الخولي"، وعرض في 2019 خارج الماراثون الرمضاني، وضم نخبة من الفنانين ولعل أبرزهم بوسي وميرفت أمين وصلاح عبدالله وريم البارودي ومحمدمحمود عبد العزيز وميرهان حسين ورامي وحيد وصبري فواز وإيهاب فهمي.