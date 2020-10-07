أول صورة تجمع مجدي كامل بشقيقه وشقيقته.. هل يشبهانه؟

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري مجدي كامل جمهوره بأول صورة تجمعه بشقيقه "خالد" وشقيقته "عزة". الفنان المصري أرفق الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، بقوله: "اخواتيدكتوره عزه وخالد صباح الخير". جمهور مجدي كامل عبروا عن إعجابهم الشديد بصورته مع شقيقه وشقيقته، وأكدوا على وجود شبه كبير يجمعهم. يذكر أن الفنان أحمد السقا كان قد صرّح مؤخرا أنه ومجدي كامل ومجموعة من أصدقائهما أيام المعهد، كانوا يدخلون محل الملابس المملوك لخالد شقيق مجدي كامل دون علمه، ويستعيرون الملابس ليسهرون بها، ثم يعيدوها إلى المحل، لافتا إلى أن هذه المرة الأولى التي سيعلم فيها شقيق مجدي كامل بما كانوا يفعلونه.

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