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رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري دياب بعيد زواجه من الإعلامية الإذاعية هاجر الإبياري، ونشر صورة من حفل زفافهما، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".
دياب وجه تهنئة خاصة لزوجته، بقوله: "كل سنة وانت حبيبتي ومراتي وصاحبتي وكل حاجة فى حياتي كل سنة وانتى اقرب ليا من نفسى".
وأضاف: "كل سنة وانتى النور اللى فى حياتى اللى بيخلينى اشوف كل حاجة حلوة كل سنة وانتى بنتى حبيبتى عقبال العمر كله وانتى معايا وفى حضنى ربنا يقدرنى وأخليكى مبسوطة وسعيدة بحبك أوى أوى".
دياب
يذكر أن الفنان دياب كان قد تزوج من الإعلامية الإذاعية هاجر الإبياري في شهر أكتوبر عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر دياب يحتفل بعيد زواجه بصورة ورسالة رومانسية لزوجته: كل سنة وانتي حبيبتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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