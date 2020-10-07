محمد عبد الرحمن يتحدث عن عادل إمام: "عنفني لما عملت حادثة بعربيتي"

رنا صلاح الدين - تحدث نجم "مسرح مصر" الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا"، عن تعاونه مع النجم عادل إمام في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، الذي عرض عام 2015.

وقال عبد ارحمن، خلال لقائه مع المذيعة مها الصغير في برنامج"شو تايم"، المذاع عبر قناة سي بي سي، إنه كان يشعر بالرهبة عندما وقف أمام الزعيم، قائلًا:"في حد يقف حتى ثانيتين مع عادل إمام هيحس بكدا وخاصة إني كنت طالع بجسد شخصية صاحب الزعيم سواق التاكسي اللي بيلف معاه"، مؤكدًا أنه زعيم للفن والثقافة.

وأضاف:"مواعيدنا مثلا بنحضر قبل الكاميرا بساعة، أستاذ عادل إمام بيتواجد قبلها بساعتين، وكان الحمد لله بيحبنى ويسأل عليا على طول، وأنا كنت باجي بدري قبل الحضور بشوية".

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وتابع حديثه قائلًا:"لكن أستاذ عادل إمام أبهرنى على جميع المستويات من حب الشغلانة والتركي، وإن ما نهزرش وإحنا بنشتغل وده أتعلمته من أستاذ عادل إمام جدا، وإن ما أستهترش بأى حاجة في الشغل، عشان ده اللى هيخلينى بعد كدة كبير".

على جانب آخركشف "توتا" عن النصائح التي وجهها له عادل إمام، قائلًا:"نصايحه ليا أول ماجبت عربية قالي بتعرف تسوق، قولته خبطت الفانوس، قالى يا ابنى خبطت الفانوس أنت شاريها من أمتى؟، قولتله من 3 أيام، حتى عملت حادثة بعد كدة جامدة، وعندما عرف الزعيم عنفني، وقالي ما تسوقش عربيات تاني، مش هنجيبلك عربيات تاني، فهو أستاذ عادل إمام بيحب كل الناس الليي معاه كدة، فالناس اللي معاه بتشتغل بأريحية".

مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" من بطولة عادل إمام، وشارك فيه أيضًا نخبة من نجوم الفن أبرزهم نجوى إبراهيم وطارق عبد العزيز وأحمد راتب وهيثم أحمد زكي وإنتصار وعبدالرحمن أبو زهرة ومحمد الشقنقيري.