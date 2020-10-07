صور| آخرهم هنادي مهنا ونجل إلهام شاهين.. نجوم دخلوا القفص الذهبي

رنا صلاح الدين - شهد الوسط الفني خلال الأسابيع الماضية فرحة عدد من الفنانين بزواجهم في أجواء مليئة بالسعادة والرقص، ويبدو أن فيروس كورونا لم يكن بالنسبة لهم عقبة خاصة أن حفلات الزفاف اقتصرت على الأهالي والأصدقاء المقربين فقط.

ويرصد "الخليج 365" في السطور الآتية حالات الزواج التي تمت في الفترة الأخيرة..

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

احتفلت الفنانة هنادي مهنا، أمس الثلاثاء، بعقد قرانها على الفنان أحمد خالد صالح، نجل النجم الراحل خالد صالح، دون أن تمهد لجمهورها إعلان زواجها قريبًا.

وبعد مرور تقريبًا 10 أشهر على خطوبتهما، تفاجئ الجمهور أمس بتداول سلسلة من الصور والفيديوهات من عقد القران، والذي ظهر فيها والدها هاني مهنا وهي يبكي متأثرًا بإبنته، وعددًا قليلًا من النجوم أبرزهم النجم عزت العلايلي والمطربة بوسي.

وظهرت هنادي، في عقد قرانهما بإطلالة بسيطة من خلال ارتدائها فستانًا غير مبالغ فيع، مع تسريحة شعر اتسمت أيضًا بالبساطة، مما جعلها تبدو أكثر رقة.

عزت العلايلي

هنادي مهنا وزوجها

هنادي مهنا وزوجها

هنادي مهنا وزوجها

أمير شاهين ومنة جاب الله

احتفل الفنان أمير شاهين، شقيق النجمة إلهام شاهين، والتي تعتبره مثل ابنها، الأيام القليلة الماضية، بعقد قرانه على المونتيرة منة جاب الله، وسط تواجد عدد كبير من نجوم الفن.

وكان من أبرز الحضور النجمة منة شلبي، هالة صدقي، ليلى علوي، محمد الشرنوبي، هنا شيحة، سرا، الهضبة عمرو دياب ودينا الشربيني، رانيا فريد شوقي، والمنتج جمال العدل، والإعلامية بوسي شلبي، والكينج محمد منير.

وأحيا النجم تامر حسني، الحفل من خلال تقديمه لباقة متنوعة من الأغاني ولعل أبرزها "حلو المكان"، و"يا أنا يا مفيش"، التي رقصت عليها منة شلبي واستعادوا بها ذكريات فيلم "نور عيني".

امير شاهين وعروسته

امير شاهين وعروسته

امير شاهين وعروسته

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امير شاهين وعروسته

ديانا كرزون ومواطنها

احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، الشهر الماضي بحفل زفافها على مواطنها الإعلامي معاذ العمري، بشكل مفاجئ أيضًا، وسط أجواء عائلية وبرفقة عددًا من الأصدقاء المقربين.

فستان ديانا الأبيض، خطف الأنظار، خاصة أنه مزين بالورود، وحرصت على ارتداء تاج ملكي مرصعًا بالفصوص، حتى تظهر بشكل مبهر.

وحفل زفاف ديانا ومعاذ، أثار الجدل خاصة بعد أن ترددت الأقاويل حول استدعاء زوجها من قبل قوات الأمن، بسبب مخالفة أوامر الدفاع، وذلك بعد إقامته حفل زفاف في ظل أزمة فيروس كورونا.

وكتب معاذ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء، أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.. شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا... ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".

ديانا كرزون

ديانا كرزون

ديانا كرزون

ديانا كرزون

زينة مكي

احتفلت الفنانة اللبنانية زينة مكي، الأسابيع الماضية، بزواجها على الفنان نبيل خوري، في أجواء اقتصرت على الأهالي والأصدقاء المقربين.

وعلى الرغم من فرحة البعض بزواج زينة، إلا أنها لم تسلم من الانتقادات بسبب فستان زفافها الذي اعتبره الكثير أنه غير موفق ومناسب لها على الإطلاق، بالرغم من بساطته.

وخرجت زينة في أول تعليق لها بعد الزواج، حيث نشرت صورة لها مرتدية الفستان الأبيض وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:" بحياتي ما اتخيّلت كون عروس! الحق على نبيل ! ".

زينة مكي

زينة مكي