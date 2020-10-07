فيديو| ديانا كرازون تعرض حفل زفافها حصريا على هذه القناة

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرازون بزفافها على الإعلامي معاذ العمري، مساء الاثنين 14 سبتمبر.
الفنانة الأردنية أعلنت أن حفل زفافها سيعرض لأول مرة حصريا على قناه "وناسه"، وذلك يوم الخميس الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.
ديانا كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "العرض الاول لحفل زفاف الاعلامي معاذ العمري والفنانه ديانا كرزون.. الخميس ٨ مساء بتوقيت السعوديه حصرياً على قناه وناسه".
وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرازون قد احتفلت زفافها على الإعلامي معاذ العمري، مساء الاثنين 14 سبتمبر.
الفنانة الأردنية تألقت في حفل زفافها بفستان زفاف أبيض أنيق، وأطلت بقصة شعر مختلفة، ومكياج كثيف، ووضعت تاج أبيض كبير على رأسها مع طرحة زفاف طويلة.
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