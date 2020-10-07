نجل طلعت زكريا يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده بصورة مع ملابسه.. شاهد

رنا صلاح الدين - أحيا الفنان الشاب عمر طلعت زكريا الذكرى الأولى لوفاة والده الفنان الراحل طلعت زكريا، والتي تحل غدا يوم 8 أكتوبر. نجل الفنان الراحل نشر صورة له، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وهو يمسك بملابس والده، وعلق قائلا: "ظننت أنني أستسلمت لواقعي.. وأعتدت العيش بدون أبي". الفنان الشاب أضاف: "ولكن وربي أكاد أجن من فرط أشتياقي لك يا فقيد قلبي #ذكري_وفاه_طلعت_زكريا.. ١٠/٨ ". يذكر أن الفنان طلعت زكريا، رحل عن عالمنا يوم 8 أكتوبر الماضي، بعد تعرضه لازمة صحية دخل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وبها رحل عن عمر يناهز الـ 59 عامًا.

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