هادي الباجوري يعلن انتهاء تصوير "قمر14": "فركش"

رنا صلاح الدين - كشف المخرج هادي الباجوري، عن انتهاء تصوير فيلم "قمر 14"، الذي يلعب بطولته كل من النجم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وشيرين رضا.

وأعلن الباجوري انتهاء تصوير الفيلم، حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" فركش فيلم قمر ١٤.. شكرا لمجهودكم الكبير في الفيلم و يارب الناس تحب الفيلم زي ما انتم ما حبتوه و نفذته بكل حرفية و ابداع".

هادي الباجوري

فيلم "قمر14" يشارك فيه كل من خالد النبوي، شرين رضا، احمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء، احمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي نيرة عارف، احمد حاتم، اسماء ابو اليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، اسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد انور، غادة عادل، سليم سليمان، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.