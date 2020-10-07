فن ومشاهير

بالصور.. شيرين رضا: في هذا الحفل حسيت إن بابا لسة موجود

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رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية شيرين رضا جمهورها بمجموعة صور من الحفل، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية لتكريم والدها راقص الاستعراضات الراحل محمود رضا.

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شيرين أكدت أنها شعرت في هذا الحفل أن والدها مازال موجود بينهم، حيث كتبت: "لما حد كان بيقول على اللي راحوا إنهم لسة موجودين وسطنا، كنت بحس بالمبالغة.. امبارح في حفل الأوبرا، صدقت إن بابا لسة موجود بيننا".

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وأضافت: "مهما قلت مش هقدر أعبر عن مدى امتناني لمعالي الوزيرة الدكتورة إيناس عبدالدايم برعاية الحفل اللي أثبت إن تأثير بابا على الفن أكبر من اللي كنت أتخيله، وإنه لسة موجود وسطنا وأثره مش هيروح أبداً".

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وتابعت: "شكراً كتير لفرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني، أرمينيا كامل، وأوركسترا أوبرا القاهرة، يقيادة المايسترو هشام جبر، والمخرج هشام الطلي".

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fface5ee3a.jpgشيرين رضا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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