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رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية شيرين رضا جمهورها بمجموعة صور من الحفل، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية لتكريم والدها راقص الاستعراضات الراحل محمود رضا.
شيرين رضا
شيرين أكدت أنها شعرت في هذا الحفل أن والدها مازال موجود بينهم، حيث كتبت: "لما حد كان بيقول على اللي راحوا إنهم لسة موجودين وسطنا، كنت بحس بالمبالغة.. امبارح في حفل الأوبرا، صدقت إن بابا لسة موجود بيننا".
شيرين رضا
وأضافت: "مهما قلت مش هقدر أعبر عن مدى امتناني لمعالي الوزيرة الدكتورة إيناس عبدالدايم برعاية الحفل اللي أثبت إن تأثير بابا على الفن أكبر من اللي كنت أتخيله، وإنه لسة موجود وسطنا وأثره مش هيروح أبداً".
شيرين رضا
وتابعت: "شكراً كتير لفرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني، أرمينيا كامل، وأوركسترا أوبرا القاهرة، يقيادة المايسترو هشام جبر، والمخرج هشام الطلي".
شيرين رضا
شيرين رضا
شيرين رضا
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شيرين رضا: في هذا الحفل حسيت إن بابا لسة موجود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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