شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي تبث تفاؤل وتغنى لـ فيروز " صباح ومسا " .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة لقاء الخميسي عن فيديو يبعث عن التفاؤل صباح اليوم، حيث ظهرت لقاء وهي تجلس في الهواء الطلق وتغني أغنية "صباح ومسا" للسيدة فيروز، وتفاعل مع لقاء متابعيها حيث شاهد الفيديو أكثر من 25 ألف في أقل من ساعة.

وكانت قد دعمت لقاء الخميسى، نجلها أدهم، والذى يمارس رياضة "كرة الماء"، حيث نشرت صورة لنجلها أدهم محمد عبد المنصف، وهو يلعب كرة الماء معلقة على الصورة "بطلى"، حيث أكدت لقاء الخميسى في أكثر من مناسبة أنها دائما ما تدعم أبناءها ادهم وآسر، كما تفعل مع والدهما محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة، ومنتخب مصر السابق.

لقاء اعتادت أن تنشر صورها مع زوجها النجم محمد عبد المنصف، أو ابناءها أدهم وآسر، حيث نشرت مؤخرا، صورة لها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت لقاء مع نجلها أدهم، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها، واصفين نجلها بأنه يحمل نفس ملامحها ونفس نظرة العين .