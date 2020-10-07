شكرا لقرائتكم خبر عن مينا عطا يغنى لنصر أكتوبر بـlive مع As3ad عبر انستجرام الخليج 365 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفنان مينا عطا، ضيف لايف ببرنامج live مع As3ad، الذى يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مساء اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة.

https://www.instagram.com/youm7/

سيقوم "عطا" عبر اللايف بإحياء احتفالات أكتوبر مع جمهور الخليج 365، حيث سيغنى أحدث أغنياته الوطنية "عاشوا"، التى سجلها خصيصا لاحتفالات نصر أكتوبر، هذا بالإضافة لغناء مجموعة من أجمل الأغانى الوطنية التى تحرك المشاعر تجاه وطننا العظيم.

Advertisements

كما سيقوم "عطا" بالعزف علي البيانو مع متابعين اللايف، وسيتحدث عن مشواره الفني ونجاحه منذ نهاية مشاركته في برنامج المسابقات الفنية ستار أكاديمي، إلى أن أصبح واحدا من أهم الفنانين الشباب على الساحة الفنية المصرية والعربية حاليا.

يذكر أن أغنية "عاشوا"، كلمات اللواء محمد هيكل، ألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل.



الزميل محمد أسعد والفنان مينا عطا

برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.