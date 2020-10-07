شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا عن احتفالية وزارة الثقافة بوالدها: "صدقت إن بابا لسة موجود بيننا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة شيرين رضا على التعليق على الاحتفالية الفنية التي نظمتها دار الأوبرا المصرية تحت عنوان "ذكريات الكرنك"، وذلك ضمن الفعاليات المقررة بوزارة الثقافة للاحتفاء باسم الفنان الراحل محمود رضا بعد رحيله في وقت سابق من العام الجاري.

حيث نشرت الفنانة شيرين رضا عدة صور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام من الاحتفالية، وعلقت عليها بكلمات تعكس مدي تأثرها بتلك الاحتفالية حين كتبت: "لما حد كان بيقول على اللي راحوا إنهم لسة موجودين وسطنا، كنت بحس بالمبالغة. امبارح في حفل الأوبرا، صدقت إن بابا لسة موجود بيننا. مهما قلت مش هقدر أعبرعن مدى امتناني لمعالي الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم برعاية الحفل اللي أثبت إن تأثير بابا على الفن أكبر من اللي كنت أتخيله، وإنه لسة موجود وسطنا وأثره مش هيروح أبداً، .. شكر كتير لفرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني، أرمينيا كامل، وأوركسترا أوبرا القاهرة، يقيادة المايسترو هشام جبر، والمخرج هشام الطلي".



شيرين رضا فى الاحتفالية

وكانت شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وبصحبتها الفنانة الرائدة فريدة فهمى والفنانة شيرين رضا والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاحتفالية الفنية المبتكرة التى نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تحت عنوان ذكريات الكرنك.

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شيرين رضا

وذلك ضمن الفعاليات المقررة بوزارة الثقافة للاحتفاء باسم فارس الاستعراض محمود رضا وأقيمت على المسرح الكبير بحضور الفنان خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، والدكتورة نيفين محمد، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، وكوكبة من نجوم الفن الشعبي ومحبي الفنان الراحل.