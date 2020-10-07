شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء جلال لـ الخليج 365 : لكل المتنمرين على بنتى " خليكوا فى حالكم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة صفاء جلال عن استيائها الشديد من التعليقات السخيفة على صورة ابنتها بالحجاب التي نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى بعد أن هنأتها بعيد ميلادها .

صفاء قالت في تصريحات لـ"الخليج 365"، "ياريت كل واحد يكون في حاله ومالوش دعوة بحد، وابنتى لم تفعل شيء غلط، على الرغم أنها نالت تعليقات إيجابية على الصور إلا أن تعليقات بعض الأشخاص كانت مستفزة " .

وأضافت صفاء جلال السوشيال ميديا في بعض الأحيان تكون إيجابية وأحيان أخرى سلبية وأرجو من الجميع التركيز فى حاله وليس مع الآخرين .

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وتعرضت الفنانة صفاء جلال إلى حملة تنمر شرسة وذلك بسبب نشرها صورة لابنتها بالحجاب، حيث كانت تهنئها بعيد ميلادها، لتنهال التعليقات السلبية التي تضم الكثير من التنمرعلي صفاء ممن عايروها بأن ابنتها محجبة وهي لا، وهو ما دفع صفاء جلال للدعاء للمعلقيين بالهداية وشكرهم علي الحسنات التي نالتها بسبب تنمرهم عليها وتعليقاتهم الجارحة.

وتأتي تلك الحملة في ظل تنامي تدخل رواد السوشيال ميديا في حياة المشاهير والتعليق بشكل غير لائق علي صورهم وصور ابناءهم بشكل به الكثير من التنمر وقد يصل أحيانا للسب والقذف.

ومن جانبها قامت صفاء بالسخرية من تلك التعليقات بنشرها الوثائق والفيديوهات التي تؤكد تنمر المعلقين عليها مكتفية فقط بنشرها دون التعليق عليها.