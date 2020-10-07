شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة ابنتها شام مع علم مصر .. أصالة تتغزل فى مصر وتحتفل بانتصاراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة اصالة على التغزل في مصر وشعبها كعادتها والاحتفال بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك على طريقتها الخاصة حين نشرت صورة علم مصرمع ابنتها شام، وعلقت علي الصورة بكتابة : " صباح الخير على مصر الّتي أصبح حبّها يجري بدم أبنائي ، فيها طفولتهم وطموحهم وأهلنا هنا وبيت عماره ذكرياتنا سنين طوال، مصروطني محلّ سكني وبدايتي وأصدقاء ارتقوا لمستوى الأهل، كلّ عام وأنتِ الطيّبه المُحبّه العادله، كلّ عام ونحن معاً نحتفلّ بانتصاراتك وندعوا الله أنّ يديم أمنك وأمانك ويحفظك منّ كلّ شرّ".



اصالة على انستجرام تنشر صورة لابنتها شام مع علم مصر

وكانت طرحت أصالة نصرى، كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا"علي موقع "يوتيوب"، والتي قدمتها ضمن البومها الجديد "لا تستسلم"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسربوعلى، وتوزيع طارق مدكور.

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وكانت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى "لا تستلسم"، طرحت أغانى الألبوم الجديد الذى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

ومن أغانى الألبوم "وش كنت أقول" من كلمات بدرعبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.