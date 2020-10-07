شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر بكاء سامى مغاورى فى ذكرى السادس من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثناء استضافته ببرنامج مساء الفن في احتفالات قناة نايل دراما بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة انهمرت دموع الفنان سامي مغاوري على الهواء عندما تذكر فرحة مصر والعرب بهزيمة الجيش الاسرائيلي .

تحدث الفنان سامى مغاورى عن ذكريات حرب أكتوبر عندما قام بزيارة الجبهة لرفع الروح المعنوية للجنود هو والعديد من الفنانين وايضا زيارة المواقع الحربية فى الإسماعيلية، والحلقة تقديم أسامة عبد المقصود وإخراج أحمد وهدان وإعداد عماد يسري ورئيس التحرير سمير العبد وإشراف عام عصام ابو غريب رئيس قناة نايل دراما.

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سامي مغاوري معروف بأدائه لشخصيات مختلفة ومتنوّعة، وتقديمها بكل حرفية من خلال عددٍ كبيرٍ من الأعمال وقد ظهرت موهبتهُ الفنية من خلال مشاركته في النشاطات المسرحية خلال مرحلة الدراسة الجامعية، حتى كانت انطلاقته الفعلية عام 1982 حيث شارك في مسلسل "وقال البحر" بدور سناري، ومسلسل "ليلة القبض على فاطمة" بدور سعد، ومسلسل "الرجل والحصان" بدور الهواري. وفي عام 1983 كان أول فيلمٍ سينمائيٍ له "حب في الزنزانة" بشخصية الدكتور سامي، وقد تواجد بهذا الفيلم إلى جانب كل من عادل إمام وسعاد حسني، كما شارك في المسلسل التلفزيوني "نهاية العالم ليس غدًا" بدور الدكتور صبري.

وقدّم خلال مسيرته الفنية التي تجاوزت الثامنة والثلاثين عامًا، ما يزيد عن 300 عملًا فنيًا متنوّعًا بين التلفزيوني والمسرحي والإذاعي والسينمائي. وقد استطاع من خلال هذه الأعمال تجسيد شخصياتٍ متنوّعة ساعدت بحصوله على قاعدةٍ جماهيريةٍ كبيرة، حيث نجح بأداء الشخصيات الكوميدية والدرامية والواقعية وآخر أعماله مسلسلي "اللعبة"، و"طاقة حب"، وفيلم "يوم وليلة"؛ كما أنه يواصل تصوير مشاهده وتحضيراته للتواجد في المسلسل التلفزيوني "بيضة دهب"، والفيلمين السينمائيين "شاومينج"، و"أعز الولد" وتعرض له مسرحية " علاء الدين " .