شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى يحتفل بمرور 10 سنوات على زواجه من مى عمر: أنتٍ العالم بالنسبة ليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج محمد سامي علي الاحتفال بمناسبة مرور 10 سنوات زواج من الفنانة مي عمر عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام حين نشر صورتها وعلق عليها بكتابة كلمات تغزل فيها من خلالها حين قال: " ذكرى زواج سعيدة ، 10 سنوات حتى الآن، 10 سنوات من الحب والرعاية والمشاركة الإيجابية والدعم ، مي أنتي العالم بالنسبة ليا ".



مى عمر على انستجرام

وكانت شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صوراً من كواليس مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، وتخوض فيه مي عمر البطولة المطلقة الأولى لها فى الدراما التليفزيونية، وتجسد دور مطربة تبحث عن النجوميه.

وعلقت مي عمر على الصور قائلة: "وحشتوني جدا يا رفاقي، أعلم أنني كنت خارج وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا ولكني أعمل على مشروعي الجديد " لؤلؤ" ، مسلسلي التلفزيوني الجديد. إنه يأخذ كل وقتي وطاقني".

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وأضافت: "الحلم لا يتحقق من خلال السحر فهو يتطلب العمل الجاد والليالي الطوال والتفاني. لقد عملنا بجد كل الفريق معًا لنقدم لك أفضل ما في وسعنا، أعدكم بمسلسل تلفزيوني جيد الصنع مع الكثير من المفاجآت! ترقبوا # لؤلؤة".

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.