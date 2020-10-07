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شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى فى ظهور نادر بعقد قران هنادى مهنا وأحمد خالد صالح .. إطلالة بالشعر الثلجي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف الفنان عزت العلايلي الأنظار حينما ظهر بالأمس في حفل عقد قران الثنائي احمد خالد صالح وهنادي مهني بالأمس، حيث حرص الفنان الكبير على مشاركتهما فرحتهما، وظهر بلوك غيرمعتاد من قبل محبيه حيث ظهر بشعره باللون الأبيض تماماً في صورة جديدة على النجم الكبير.
عزت العلايلي مع العروسين احمد وهنادي
وكانت ظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا قبل اعلان خطبتهما مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".
كما اجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، أنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.
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