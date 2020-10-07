شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سلمى ابنة صفاء جلال بالحجاب ..الجميلة التى نهشتها أنياب السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من يعطي الحق لرواد السوشيال ميديا أن يتدخلوا في حياة المشاهير بشكل سافر، ولماذا أصبحت السوشيال ميديا مكانا للتجريح وليس للتواصل والترابط والتقارب وهي الوظيفة الأساسية لها.

ابنتي صفاء جلال

ابنة صفاء جلال

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الكثير من رواد السوشيال ميديا يمنحون لنفسهم الحق في التعليق بسخافة أو التنمر والتجريح بحجة أن هؤلاء المشاهير شخصيات عامة وعليهم أن يتحملوا كل هذا الكم من السخافة، لكن في حيقيقة الأمر، كون المشاهير شخصيات عامة لا يعطي الحق أبدا لأحد أي كان أن يتنمر أو يجرح فنان أو فنانة خاصة عندما يتعلق الأمر بابناء هؤلاء الفنانين، وهناك العديد من المواقف التي تنمر فيها رواد السوشيال ميديا علي الفنانين وكان أمر غاية في السخافة مثل تعليقاتهم علي ابنة كريم فهمي وأبناء احمد زاهر وبنات شريف منير وغيرها.

وأخر ضحاية تلك التعليقات هي ابنة الفنانة صفاء جلال "سلمي" الفتاة الجميلة التي نهشها رواد السوشيال ميديا ونهشوا والدتها لأن ابنتها محجبة وهي لا، تلك الحملة الشرسة تتعرض لها الفنانة صفاء جلال، وذلك بسبب نشرها صورة لأبنتها بالحجاب، حيث كانت تهنئها بعيد ميلادها، لتنهال التعليقات السلبية التي تضم الكثير من التنمر علي صفاء ممن عايروها بأن ابنتها محجبة وهي لا، وهو ما دفع صفاء جلال للدعاء للمعلقيين بالهداية وشكرهم علي الحسنات التي نالتها بسبب تنمرهم عليها وتعليقاتهم الجارحة.

وتأتي تلك الحملة في ظل تنامي تدخل رواد السوشيال ميديا في حياة المشاهير والتعليق بشكل غير لائق علي صورهم وصور ابناءهم بشكل به الكثير من التنمر وقد يصل أحيانا للسب والقذف.