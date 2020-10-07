شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان أحمد فهمى من تصوير دوره بمسلسل "إسعاف يونس" الذى يعد أولى بطولات نجم مسرح مصر محمد أنور، حيث يظهر فهمى كضيف شرف ضمن أحداث العمل، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية، ويجسد "أنور" من خلاله شخصية دكتور، والعمل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث مسلسل "إسعاف يونس" تدور فى إطار علاقة حب بين أنور وسارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

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مسلسل "إسعاف يونس" يشارك في بطولته بجانب محمد أنور، كل من سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة.