ظهور نادر للفنان عزت العلايلي في عقد قران نجل خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: حضر الفنان عزت العلايلي حفل عقد قران الثنائي الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا بالأمس. وحرص الفنان الكبير على مشاركتهما الاحتفال وتقديم التهاني للفنان الكبير هاني مهنا. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنان الكبير وسط الاحتفال، إذ يعتبر ظهورا نادرا بعد غياب عن الظهور الإعلامي منذ فترة طويلة.

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