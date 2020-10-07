القومي للسينما يعلن إنشاء وحدة جديدة لدعم أفلام الشباب هواة السينما

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
أعلن السيناريست "محمد الباسوسى" رئيس المركز القومي للسينما عن تأسيس وحدة جديدة بالمركز لدعم أفلام الشباب الهواة للسينما.
ومن المقرر أن تقدم الوحدة كافة أشكال الدعم اللوجستي لإنجاز الفيلم وسوف تكون هناك لجنة متخصصة لاختيار الأفلام التي تستحق الدعم.
وتهدف الوحدة إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائيين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدي متخصصين من كوادر المركز القومي للسينما وأيضا مساعدة الشباب بالمساهمات اللوجيستية التي سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كاملة ووحدة مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.
ومن جانبه أكد "الباسوسي" أن إنشاء تلك الوحدة جاء لضرورة الاهتمام بالشباب السينمائيين وأن هناك الكثير ممن يحتاجون هذا الدعم وهذا ما سوف تقدمه مؤسسة السينما في مصر متمثلة في المركز القومي للسينما وهذا حقهم الذي نسعى لتوفيره من خلال رؤية واستراتيجية فنية جديدة تسعى نحو التطوير في ظل توجيهات معالي الوزيرة الثقافة الدكتورة "إيناس عبد الدايم" لدعم الشباب من خلال خطة الدولة للنهوض بالكوادر الفنية٠
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