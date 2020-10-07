مجدي نجيب يكشف لـ"الخليج 365" كواليس غناء شادية من ألحان بليغ حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"على فين على فين/ ماتقولوا رايحين على فين/ ناويين خلاص ع السفر/"، واحدة من روائع الموسيقار بليغ حمدي التي غنتها الفنانة شادية، والتي تكشف كواليس تقديمها عن مراحل ميلاد أفكار أغاني المبدع الراحل الذي نحتفل اليوم بعيد ميلادة رقم 89.

الشاعر الكبير مجدي نجيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن بدايات فكرة الأغنية، وقال:"بأحد أيام 1968، كنت في زيارة للمبدع بليغ حمدي، وعزف لي على العود تقاسيم لفكرة موسيقية أعجبته حينما سمعها خلال تواجده في باريس من أحد الفنانين هناك، وقال لي أن تلك التقاسيم تصلح تكون المدخل إلى لحن تقدمها الفنانة شادية".

وأضاف،:" اندمج بليغ في العزف وبدأ أيضا في النقر على عوده لضبط الإيقاع، ثم بدأ بالغناء (على فين ما تقول رايحين على فين، ياريت يا قطر الفراق يأخروك ساعتين)، وعرض علي إعادة كتابتها فاعتذرت وقلت له (يا أستاذبليغ، خلاص انت كتبت الغنوة, وتحتاج فقط إعادة ربط المقاطع وضبط بعض الأوزان)، ورد بغضب (أنا عندي اللى يقدر يعمل المطلوب)، وبالفعل خرجت الأغنية للنور بعنوان (قطر الفراق)".

الشاعر الكبير تابع ،"بليغ كان بطبعه عاشق للفن وجاد جدا تجاهه، وعبقريته الموسيقية وذكائه لا حدود لهما، وأن تحمس لفكرة لايهدأ إلا بتنفيذها".

Advertisements

"قطر الفراق" غنتها الفنانة شادية، كلمات الشاعر محمد حمزة، ألحان بليغ حمدي.

ولد بليغ عبد الحميد حمدي مرسي يوم 7 اكتوبر عام 1931 في حي شبرا، وتوفي في باريس عام 1993 عن عمر61 عام، بعد مشوار حافل بالإبداع ملحنا وشاعرا وأيضا عاشقا أثار جدلا واسعا .