قُبلات للحضور وممر بالورد ودموع والد العروس.. لقطات من عقد قران أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل النجم الشاب أحمد خالد صالح، أمس الثلاثاء، بعقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور العائلتين والأصدقاء المقربين فقط.

ونستعرض في السطور التالية أبرز لقطات الحفل:

دموع هاني مهنا

لم يتمالك الموسيقار هاني مهنى دموعه خلال الحفل، وهو ما جعل ابنته العروس تحتضنه لتهدئته في لقطة معبرة أشاد بها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

ممر بالورد

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دخل العروسان المكان المخصص للحفل وهما يسيران في ممر مليء بالورد على الجانبين في مشهد رومانسي نال إعجاب الجميع.

إطلالة هادئة

حرصت العروس هنادي مهن على الظهور بإطلالة هادئة في عقد قرانها، إذ ارتدت فستانًا بسيطًا باللون الأبيض واعتمدت تسريحة شعر بسيطة أيضًا مكياجًا هادئًا.

قُبلات للحضور

حرص العروسان على إلقاء التحية لحاضري عقد القران من خلال القُبلات خلال سيرهما للمكان المخصص لهما عقب وصولهما إلى مكان الحفل.

وكان الثنائي "أحمد وهنادي"، احتفلا بخطبتهما في شهر ديسمبر الماضي بمنزل والدها الموسيقار هاني مهنا بحضور الفنان تامر حسني.