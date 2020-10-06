متقاعدة روسية عمرها 91 عاما تفوز في مسابقة "The Voice +60"

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"الخليج 365" من بيروت: فازت المغنية غير المحترفة، دينا يودينا البالغة من العمر 91 عاماً ببرنامج "The Voice، +60" الموسيقية التلفزيونية للمسنين بنسختها الروسية.

يودينا متقاعدة من بطرسبورغ كانت تعمل سابقاً محامية ومهدنسة وموظفة في مكتبة. وبدأت الغناء لأول مرة عند بلوغها سن 70 عاماً.

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وتأهلت المتقاعدة للدور النهائي للمسابقة حيث تقدمت على مطرب محترف وجعلت معلمتها في المسابقة، تامارا غفارتسيتي، تبكي بعد أداء أغنية " كيف أعيش من دون حب". واستغرقت المسابقة 4 أسابيع.

وقال المغني، ليف ليشينكو، إن المشاركين في المسابقة تخطوا عمر 60 عاماً. وكلهم عاشوا حياة مليئة بالأفراح والأحزان. لكنهم أكدوا أن العمر المديد لا يمنع الإنسان من تحقيق إنجازات في كافة المجالات، بما في ذلك الغناء.

وقال مدير إدارة برامج الترفيه في القناة التلفزيونية الأولى، يوري أكسيوتا إن المسابقة أقيمت في ظروف صعبة حين تواجه البلاد وخاصة المسنين خطر الإصابة بـ"كوفيد – 19". لكن منظميها قرروا إقامتها في نظام "أوفلاين" ونجحوا في ذلك، مع العلم أن أحدا من المشاركين لم يصبه فيروس كورونا.