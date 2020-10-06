فرقة "ليد زبلين" تكسب قضية إثبات حقوق أغنية Stairway To Heaven

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





لوس انجليس: كسبت فرقة الروك الشهيرة "ليد زبلين" رسمياً الإثنين المعركة القضائية التي انطلقت قبل ست سنوات مع فرقة من كاليفورنيا كانت تتهمها بسرقة أغنية "Stairway To Heaven" الشهيرة التي حققت نجاحاً عالمياً واسعاً بعد طرحها في العام 1971.

وشكّلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الفرصة الأخيرة أما الفرقة المدّعية، لكنها ردّت طلب نقض الأحكام السابقة في القضية، وبالتالي أصبحت هذه الأحكام نهائية، وهي تنصّ على أن "ليد زبلين" هي مؤلفة هذه الأغنية التي درّت عليها ملايين الدولارات.

وكانت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو أيّدت في مارس الفائت القرار الذي أصدرته محكمة البداية في لوس أنجليس عام 2016 واعتبرت بموجبه أن لحن "ليد زبلين" الشهير ليس منقولاً عن أغنية "توروس" التي تعود إلى فرقة "سبيريت" الموسيقيةالبريطانية التي كانت قائمة في ستينات القرن العشرين ولاقت تقديرا، لكنها لم تحظ بشهرة واسعة.

Advertisements

ورأى القضاة يومها أن نجمَي "ليد زبلين"المغني روبرت بلانت وعازف الغيتار جيمي بيدج كانا بالفعل مطّلعين على أغنية فرقة "سبيريت"، لكنهم اعتبروا أن الجهة المدعية التي كانت تطالب بتعويض يتراوح ما بين ثلاثة ملايين دولار و13 مليوناً نظير امتلاكها حقوق المؤلف، لم تُثبت أن ثمة "تشابهاً جوهرياً" بين عناصر "توروس" ومقدّمة "ستيرواي تو هافن" التي تستغرق دقيقتين.

ولم يتقدم عازف فرقة "سبيريت" راندي وولف بأي شكوى أمام القضاء قبل وفاته غرقاً في العام 1997. لكن الصحافي مايكل سكيدمور المسؤول عن إدارة إرثه تولى رفع دعوى في العام 2014.

لكنّ العازف الراحل كان دائماً يقول للقريبين منه وفي أحاديث صحافية إن "Stairway To Heaven" هي نتيجة "سرقة"، وإنه يستحق تعويضاً عنها نظراً إلى كونه مؤلفها.

.