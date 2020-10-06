وفاة خالة سامح حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان سامح حسين، اليوم الثلاثاء، وفاة خالته، وطلب من جمهوره الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب سامح حسين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خالتي في ذمة الله، نسألكم الدعاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن جانب آخر، يعرض لسامح حسين، حاليا، على خشبة المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "المتفائل" المأخوذ عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، ويشاركه البطولة: سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان المسرحية إعداد هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، إعداد وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج فرقة المسرح القومي.