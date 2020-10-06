"خلوا بالكم".. نجلاء بدر تنشر نتيجة تحليل كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة نجلاء بدر، عن نتيجة تحليل فيروس كورونا المستجد، والتي أجرته مؤخرا.
ونشرت نجلاء، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة نتيجة تحليل كورونا الخاصة بها والتي جاءت سلبية، وعلّقت: "أول مرة أعمل تحليل covid 19، والحمد لله طلعت سليمة، النتيجة negative سالبة".
وعن حالتها المرضية التي دعتها لإجراء التحليل، قالت: "كان عندي كحة ناشفة بس، وبعد التحاليل والإشاعات كلها الكحة فكت بعد العلاج، الحمد لله طلعت حساسية صدرية، أنا عندي حساسية من زمان بس قلقت، خلوا بالكم وربنا يحفظكم من كل شر".
وتحتفل الفنانة نجلاء بدر، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ46، إذ أنها من مواليد 6 أكتوبر 1974.
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