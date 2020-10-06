محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفل الفنان محمد عبدالرحمن (توتة)، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "الخطة العايمة"، الذي طرح في دور العرض اليوم الثلاثاء.
وشارك "توتة"، صورًا له رفقة أبطال الفيلم وبعض النجوم الذين حرصوا على الحضور وعلق: "شكرًا لكل أخواتنا وأصدقائنا اللي نورونا في العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة، الفيلم حاليا بجميع دور العرض، مستنيكم تتفرجوا وتقولولي رأيكم".
واحتفل امس الاثنين، فريق عمل "الخطة العايمة" بالفيلم في عرض خاص قبل طرحه في دور العرض السينمائي، اليوم الثلاثاء، وشهد حضور العرض كل من النجوم: علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، محمد عبدالرحمن، المخرج معتز التوني، الكاتب أحمد عبدالوهاب والكاتب كريم سامي، والمنتجة شهد رمزي".
وحرص على تهنئتهم "محمد أنور، سارة درزاوي، مصطفى خاطر، أوس أوس، شريف رمزي، مصطفى بسيط، بشرى".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبدالرحمن ينشر صور من العرض الخاص لـ"الخطة العايمة" ويوجه رسالة للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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