تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تثير ضجة بإرتدائها قلادة تزن 4 كيلو من الذهب

ظهرت الفنانة السعودية ريم عبد الله، في مقطع فيديو مرتدية قلادة ذهبية ثمنها 1.4 مليون ريال (نحو 373 ألف دولار)، وهو ما تسبب في إثارة الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع الفيديو الذي تم تداوله بكثرة ظهرت الفنانة من داخل أحد محلات الذهب، في مقطع فيديو، تقول فيه إن "لديها مناسبة ما، وأنها جاءت لشراء طقم ذهبي"، مضيفة: "شوفوا يا جماعة بوريكم شي الحين... بس قولوا ما شاء الله.. أنا لبسته لأنه عجبني.. تمشي العالم كلها تناظر فيك من كتر ما هو ملفت.. رعد الشمال".

ونشرت ريم عبد الله صورة لها على "تويتر" وهي ترتدي الطقم الذهبي، الذي يحمل اسم "رعد الشمال"، مشيرة إلى أن وزنه يبلغ 4.2 كغ، بينما يبلغ سعره 1.4 مليون ريال (نحو 373 ألف دولار).

فكتب أحد المغردين: "ما يلبس رعد الشمال غيرها"، بينما قالت أخرى: "أوڤر أوڤر.. سعره مليون وأربعمائة ألف.. هذا المبلغ يشتري سبايك ذهب وأطقم ناعمة".