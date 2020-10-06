نوال الزغبي تشارك المصريين احتفالاتهم بنصر أكتوبر المجيد

شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، احتفالات المصريين بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر": "فى ذكرى 6 أكتوبر تحية لروح شهداء مصر الأبرار، كل عام ومصر منصورة وأهلها وناسها بخير".

وكانت قد هاجمت نوال الزغبي السلطات اللبنانية، بتدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، حيث كتبت: "بهيدا البلد فينا نقول اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، وقاحة واستهتار وفساد، مرفأ بيروت".

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وكان قد وقع إنفجار ضخم في مرفأ بيروت شهر

أغسطس الماضي، أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين.

يذكر أن، آخر اعمال النجمة اللبنانية نوال الزغبي، ألبوم "كدة باي"، وضم 10 أغنيات متنوعة، تعاونت خلالها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، ونديم الشاعري، وعمرو المصري وتوما وإلهامي دهيمة.