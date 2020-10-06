بعلم مصر .. رانيا يوسف تحتفل بنصر أكتوبر المجيد

إحتفلت الفنانة رانيا يوسف بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "رانيا" في الصورة ترتدي تيشرت أحمر به أشرطة سمراء وبيضاء، وبيدها علم مصر، معلقة:" تأتي ذكري أكتوبر ورفع العلم المصري علي أرض سيناء وعبور القناه درس نفتخر به كل جيل، علم مصر سيظل مرفوعا دائما بقوتنا واتحادنا ضد اي عدو، لنا وطنٌ بأَنفسِنا نَقيه وبالدُّنيا العريضة ِنَفتديه ". نفتخر به كل جيل، علم مصر سيظل مرفوعا دائما بقوتنا واتحادنا ضد اي عدو، لنا وطنٌ بأَنفسِنا نَقيه وبالدُّنيا العريضة ِنَفتديه ". Advertisements وفي سياق آخر، تصور النجمة رانيا يوسف تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج، مأخوذ من فورمات أجنبية، وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة بفندق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها، ووالدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ مما جعل فارق السن بينهما صغيرا. أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج، مأخوذ من فورمات أجنبية، وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة بفندق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها، ووالدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ مما جعل فارق السن بينهما صغيرا.

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