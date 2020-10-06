يفتتح الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما وعادل العبساوى رئيس الإنتاج المتميز بالتلفزيون المصرى، غدًا الأربعاء أسبوع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية؛ وذلك بمقر قصر السينما بجاردن سيتى. وتستمر فعاليات أسبوع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية من إنتاج "الإنتاج المتميز بالتلفزيون المصرى" لمدة أسبوع فى الفترة من الأربعاء 2020/10/7 وحتى الثلاثاء المقبل 2020/10/13 .

وتبدأ الفعاليات بعرض الفيلم الروائى القصير "علامات أبريل"، من تأليف وإخراج أحمد ماهر، بطولة النجوم أحمد عزمى، سلوى خطاب، محسنة توفيق وكوكبة أخرى من النجوم. "علامات أبريل"، من تأليف وإخراج أحمد ماهر، بطولة النجوم أحمد عزمى، سلوى خطاب، محسنة توفيق وكوكبة أخرى من النجوم.

ويحضر العرض الفيلم نخبة من نجوم الفن والغناء، وأبرزهم النجم إيمان البحر درويش، والفنانة سلوى خطاب، والفنان أحمد عزمي. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عادل العبساوي وتامر عبد المنعم يفتتحان أسبوع الأفلام بقصر السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.