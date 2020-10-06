صائد أشباح يحذر من لعبة تحضير الأرواح Ouija لأنها تطلق الشياطين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 07:17 مساءً - لعبة الويجا، المفتاح الشرير للدخول إلى عالم مجهول أسود ولكن الأخطر بأنها في متناول يد الصغار والكبار لا سيما أن المبلغ الذي يدفعه الشخص مقابل اللعبة، لا يتجاوز الـ 1 يورو.

عالم من الخوف والرعب تبثه اللعبة في النفوس والتي سرعان ما تتحول من مجرد تسلية سخيفة إلى غرفة ظلماء تقحم مستخدميها في طريق أسود يصعب التخلص منه، وفي هذا الصدد نشر موقع اكسبرس مطولا عن هذه اللعبة وتحذير صائد أشباح من تداولها بين غير المتخصصين لما فيها من خطورة على المستخدمين، وجاء في المقال الذي ترجمه “موقع صوت بيروت انترناشونال”..

حذر بول مارسترز من أنه يمكن إطلاق سراح الشياطين القاتلة من خلال اللعبة التي تبلغ قيمتها 1 جنيه إسترليني إذا كانت بين أيدي أي شخص وبأنه لا ينبغي السماح للبالغين غير المدربين باستخدامها.

وقد انتقد محقق في الماورائيات شركة باوندلاند لبيع لوحات ويجا كجزء من عرض عيد الهالوين الخاص بها.

وقد حذر بول مارسترز أن الشياطين القاتلة يمكن أن يطلق سراحها من قبل المجالس إذا كانت في أيدي أي شخص غير مدرّب.

لعبة الويجا

قال بول ، وهو عضو في True Paranormal Events UK ، إنه “انصعق” عندما رأى لوحة تحضير الأرواح معروضة للبيع مقابل £1 في متجره المحلي، بحسب تقرير Hull Live.

وقال: “لوحات ويجا هي بالتأكيد ليست لعبة ولا ينبغي أن تكون متاحة للأطفال للشراء في المحلات التجارية بجنيه واحد في عيد جميع القديسين-ناهيك عن البالغين الذين لم يتم تدريبهم على كيفية استخدامها..

“لا يهم إذا كانت من البلاستيك أو الخشب ، طالما هي لوحة صغيرة وعليها كلمة “زيوس” وهو شيطان تحاول أن تتواصل من خلاله ، فلا يجب عليك حتى أن تقول الاسم ، ناهيك عن الاستمرار في التواصل معه.

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“ستعمّ الفوضى إذا تعلق الشيطان بأي شخص وتتبعه. يمكن للأرواح السيئة أن تخدش وتهاجم الناس ولا ينبغي العبث بها لأن الناس يمكن أن يصابوا بأذى خطير.

“لذلك كنت مصعوقاً عندما رأيت أن باوندلاند كانت تبيع لوحات ويجا هذه ، كنت مصدوماً وغاضباً بشدة.

وقال مارسترز إن محققين أخرين في الماورائيات تحدثوا عن غضبهم من أن لوحات تحضير الأرواح تباع للجميع.

وقال إن مجتمع الماورائيات يقول إن هذه اللعبة يمكن أن” تدمر حياة الناس “و” الأرواح يمكن أن تسبب الانتحار لأن بعضها أكثر ” شرا ” من غيرها.

وتابع:” نحن لا نلمس حتى لوحات ويجا – ليس لدينا سوى وسائط للقيام بذلك يتم تدريبهم لأنها لعبة خطيرة للغاية ولا تعرف ما سيترتب عليك عند استخدامها”.

“نحن نستخدم فقط البلورة الزجاجية للتواصل مع الأرواح بهذه الطريقة.

غضب الجميع في مجال التواصل مع الأرواح – لأنّ مخاطر الأشخاص غير المدربين الذين يستخدمون لوحات ويجا لا يمكن تصورها ، لذا من المثير للسخرية أن تقوم Poundland ببيعها.

“في ليلة هالوين يكون الحجاب الذي يفصلنا مع عالم الأرواح رقيقا جدا والناس يشترون لوحات ويجا هذه فقط لعيد الهالوين ، لذا أخشى أن أفكر في ما سيحدث عندما تكون هذه اللوحات في الأيدي الخطأ.”

بول وهو محقق في الماورائيات لمدة سبع سنوات قال انه لا يمكننا أن نرى الحد الأدنى للسن على المنتج ولكن Poundland اقتصرته لمن هم فوق ال 18 من العمر.

وقال متحدث باسم هال لايف بأنه يتم تسويقها للبالغين ونظرا لشعبيتها يتم بيعها الآن.

وأضاف: “في حين تم وضع علامة على لوحات ويجا أنها للبالغين وتم منع بيعها للأطفال ، إلا أنها كانت جزءا من مجموعة Halloween décor الواسعة هذا العام في حوالي 90 متجرا فقط من أكثر من 800 متجر.

“على أي حال ، لقد تمّ بيعهم بالكامل الآن تقريبا.