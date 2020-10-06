نشرة هوليود| ريانا تستفز المسلمين بعرض أزياء وتأجيل مغامرة باتمان الجديدة

رنا صلاح الدين - شهد عالم السينما الأمريكية "هوليود" على مدار الساعة الكثير من الأحداث المثيرة، سواء المتعلقة بواعيد طرح الأفلام أو أخر التطورات في الحياة الشخصية لنجومها.

ويستعرض "الخليج 365"، يوميا أهم الأخبار التي تم تداولها في عالم السينما العالمية والأمريكية "هوليود":

1- الأوراق المالية التي قدمها كاني ويست، للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية كذبت حقيقة تصريحاته الماضية، بأن ثروته تبلغ 5 مليارات دولار.

2- تعرضت النجمة العالمية ريانا، لانتقادات حادة، بعد استخدامها لموسيقى أغنية تحتوى على بعض كلمات من حديث نبوى، في عرض أزياء لخط ملابس داخلية خاصة بها.

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3- قررت الشركة المنتجة لمسلسل "GLOW"، إلغاء الموسم الجديد من العمل، بسبب الأزمة الحالية التي يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

4- أعلنت شركة "وارنر بروس"، تأجيل عرض فيلم "باتمان" بطولة النجم باتينسون حتى شهر إبريل من عام 2022، من شهر أكتوبر لعام 2021.

5- أكد النجم الهوليودي جيرارد بتلر، أن انفصاله عن صديقته النجمة مورجان براون، يعد من أسوء التجاري المؤلمة التي مرت عليه في حياته.