دينا الشربيني في أزمتها السنوية مع المخرجين.. وهادي الباجوري يضع هذه الشروط

رنا صلاح الدين - بدأت الفنانة دينا الشربيني العمل على مسلسلها الجديد، الذي يحمل فورمات لأحد المسلسلات العالمية، وبدأت الشركة المنتجة للعمل الدخول في مفاوضات مع مخرج يتولى إخراج المسلسل، وكان من بين الأسماء المرشحة والتي تحمست لها دينا على الفور المخرج هادي الباجوري، وبالفعل عرض عليه العمل، وأبدى موافقة مبدئية، ولكنه اشترط عدة أمور للموافقة والتعاقد بشكل نهائي.

وعلم "الخليج 365" من خلال أحد مصادره المقربة من الفنانة دينا الشربيني إن الشروط التي وضعها الباجوري أهمها يأتي في عدم تدخل دينا نفسها في ما يخص شغله الإخراجي، خاصة إن إنسحاب أكثر من مخرج في أعمال دينا السابقة أصبح مصدر قلق لأيا من المخرجين الجدد الذين يتعاونون معها.

وأشارت مصادرنا إلى إن الباجوري كان لديه حرص على إختيار توقيتات التصوير، وذلك لأنه لديه إرتباطات سينمائية، والأعمال الدرامية معروف عنها إنها تحتاج لوقت أكثر في التصوير، وأصر الباجوري على إنه في حال التعاقد سيتم وضع جدول زمني على الجميع الإلتزام به.

وانتهت مؤخرا الفنانة دينا الشربيني من تصوير فيلمها الجديد "30 مارس"، التي تتعاون خلاله مع كلا من الفنانين، أحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وصبري فواز، ومحمد شاهين، وندى موسى، وأسماء أبواليزيد، والعمل من تأليف حميد المدني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر إن دينا الشربيني ستقوم خلال الأيام المقبلة بإستكمال تصوير الأيام المتبقية لها في فيلم "ثانية واحدة"، التي تتعاون خلاله مع المنتج محمد السبكي، والمؤلف مصطفى حمدى، والمخرج أكرم فريد، ويشاركها بطولته كلا من الفنانين، مصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، ودينا ويزو، وعلا رشدى، وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم منهم فتحى عبد الوهاب، وآخرين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لايت.