صور| محمد رمضان ينشر صور جديدة لإبنته "كنز"

رنا صلاح الدين - شارك النجم محمد رمضان، جمهوره بسلسلة صور جمعته بإبنته "كنز"، كشفت عن مدى الشبه بينهما.

وظهرت ابنة رمضان وهي تلعب في المنزل، ونشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها كنز محمد رمضان".

على جانب آخر يخوض محمد رمضان، المنافسة الرمضانية المقبلة بمسلسل "موسى"، بعدما قرر تأجيل مسلسل "الإمبراطور"، عن قصة حياة النجم الراحل أحمد زكي.

يتعرض النجم المصري محمد رمضان، دائمًا للانتقادات بسبب استعراضه لمجوهراته.

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وكان قد خرج رمضان للرد على الانتقادات التي يتعرض لها بسبب استعراض لمجوهراته، عندما حل ضيفًا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامجها "مساء dmc"، وأكد أن ارتدائه للألماس لا يرى فيه أي مشلكة، قائلًا:"الألماظ بيرمز لشئ في طموحي، وأما بنعمة ربك فحدث، ومادام مقصرتش في دفع الضرائب هخاف من إيه؟".

وأضاف قائلًا:"في ناس أرائها بتفرق معايا زي أخويا محمود رمضان مدير أعمالي وأمي وزوجتي".

وتابع:"في مشكلة كبيرة هتحصل لو مشيت على رجلي في الشارع ودي نعمة عظيمة بحمد ربنا عليها".