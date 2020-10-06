هل تبلغ ثروة كاني ويست 5 مليار دولار؟.. الانتخابات الأمريكية تجيب

رنا صلاح الدين - قدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نجم الهيب هوب العالمي كاني ويست، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بشكل رسمي.
ومنح كاني ويست اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة الأمريكية، جميع الأوراق الخاصة بثروته المالية، بعيدا عن أموال زوجته كيم كاردشيان.
وسيكون كاني ويست بذلك ثالث المرشحين المشاهير، لانتخابات الرئاسة الأمريكية، رفقة الرئيس الحالي دونالد ترامب، ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدين.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأوراق التي قدمها كاني ويست كذبت حقيقة تصريحاته الماضية، بأن ثروته تبلغ 5 مليارات دولار.
وأوضحت الأوراق الحقيقة، بأن كاني ويست يمتلك 3 شركات تبلغ قيمة كل واحدة منها بنحو 50 مليون دولار، كما أنه وقع على عقد شراكة مع شركتي "نايكي، أديداس" بعقود تتراوح ما بين الـ 30 إلى 75 مليون دولار.
وأشارت الأوراق التي قدمها كاني ويست، بأن يمتلك عقارات مجمدة تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار.
ولم يقدم كاني ويست الأوراق المتعلقة بثروة زوجته كيم كاردشيان، بعكس باقي المرشحين للانتخابات الذين كشفوا عن ثروة زوجاتهم.
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